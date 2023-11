Alan Wake 2 è il GOTY 2023 per TIME, Zelda Tears of the Kingdom fuori dal podio

TIME Magazine ha pubblicato la top 10 dei migliori videogiochi del 2023: sul gradino più alto del podio troviamo Alan Wake II di Remedy che batte l'agguerrita concorrenza di Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2 e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Baldur's Gate 3 di Larian è al secondo posto mentre Marvel's Spider-Man 2 occupa il gradino più basso del podio, Tears of the Kingdom deve invece accontentarsi della quarta posizione.

Top 10 migliori giochi 2023 per il TIME

Alan Wake 2 Baldur's Gate 3 Marvel's Spider-Man 2 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Resident Evil 4 Remake Dead Space Remake Super Mario Bros Wonder Star Wars Jedi Survivor Diablo 4 Dredge

Proseguendo nella top 10 troviamo Resident Evil 4 Remake e Dead Space Remake rispettivamente al quinto e sesto posto, seguiti da Super Mario Bros Wonder, Star Wars Jedi Survivor e da Diablo 4 e Dredge a chiudere la classifica delle prime dieci posizioni. Per Alan Wake 2 si tratta del secondo premio come miglior gioco dell'anno dopo quello di Paste Magazine.

Da notare la presenza di due remake che potrebbe far storcere il naso a molti, per il resto la classifica del TIME include molti dei giochi più venduti e acclamati del 2023. Siete d'accordo con questa top 10 e sopratutto con i primi tre posti del podio, o avreste scelto un altro gioco come GOTY?