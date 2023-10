Alan Wake 2: la GPU di Xbox Series S è 'un problema', ribadisce Thomas Puha di Remedy

Alan Wake 2 non offrirà la modalità Performance su Xbox Series S, e sembra che gli sviluppatori di Remedy non abbiano avuto vita facile durante lo sviluppo dell'imminente survival horror per la sorella minore di Series X.

Thomas Puha di Remedy aveva già precedentemente sottolineato quanto la GPU di Xbox Series S abbia costituito un serio ostacolo da superare per il team di sviluppo di Alan Wake 2. Durante un'intervista concessa IGN.com, il direttore delle comunicazioni dello studio finlandese, ha ribadito il concetto dichiarando che sebbene la CPU sia "più o meno la stessa" tra Xbox Series X e Series S, la GPU della console entry level "è un problema".

"Sceglierò attentamente le mie parole qui", ha esordito Puha, consapevle di aver suscitato discussioni con le sue precedenti dichiarazioni. "Ci piace Xbox, ci piace Sony. Su Series S, la CPU è più o meno la stessa di Series X. Non c'è una differenza enorme. Ma la GPU è un problema. Lo è davvero. E poi avere meno memoria è davvero un grosso problema. E spesso ci viene detto: "Ehi, tu crei giochi per PC, sicuramente sai come potrai scalarli". Beh, la memoria non è un problema su PC, davvero non lo è. E questa è una delle difficoltà quando si parla di risoluzione e frame rate. Semplicemente non è sufficiente abbassare pesantemente la risoluzione. Voglio dire che è quello che stiamo facendo su Series S, e sto lavorando davvero duro per assicurarmi che la qualità visiva rimanga valida.

Le persone lo accettano su un PC più debole... La grafica non sarà così bella e il frame rate non sarà così buono e viene accettato. C'è un'enorme differenza tra le GPU Series S e Series X... Ogni gioco è diverso e ogni sviluppatore è differente, ma non puoi avere il meglio di entrambi i mondi e devi scegliere dove andare. E penso che, se sai che la Serie S costa, non so, $250 o qualcosa del genere e Series X e PS5 costano $500-$600, allora ovviamente c'è un'enorme differenza nella potenza che ottieni.

È semplicemente molto più facile scalare su PC grazie alla memoria e non è che ci sia un super PC e un PC più debole, ci sono circa 300 configurazioni in mezzo e, credetemi, è una lotta enorme, ma abbiamo pubblicato spesso qui e siamo più fiduciosi. Ma abbiamo davvero lavorato duramente per far sì che su Series S girasse a 30fps stabili, cercando di mantenere una buona qualità visiva. Ma se vuoi vedere il gioco al suo meglio con tutta la potenza della next gen, allora converrà puntare sulle macchine che hanno l'hardware adeguato".

In attesa del debutto fissato al 27 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X, potete scoprire le fonti di ispirazione di Alan Wake 2, il primo vero survival horror firmato da Remedy Entertainment.