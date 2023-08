Alan Wake 2: grafica e prestazioni 'da urlo' nel video 4K con DLSS 3.5 abilitato

Con il preannunciato debutto in autunno del DLSS 3.5 con Cyberpunk e Alan Wake 2, la macchina comunicativa di NVIDIA scalda i motori confezionando un video dimostrativo che testimonia i benefici apportati dalla nuova tecnologia della casa verde nella prossima, attesissima avventura horror di Remedy.

Il programmatore capo della software house finlandese, Tatu Aalto, accompagna il nuovo video di Alan Wake 2 spiegando come "la nuova funzionalità di Ray Reconstruction del DLSS 3.5 rende il nostro mondo completamente ray-traced e più bello che mai, elevando l'immersione e portandovi più a fondo nella storia di Alan Wake 2".

NVIDIA, d'altronde, ricorda come la collaborazione sancita con Remedy per il supporto a DLSS e Ray Tracing di Control abbia dato forma a una delle esperienze grafiche più impattanti degli ultimi anni. Il nuovo video propostoci dall'azienda di Santa Clara mette in luce (letteralmente!) le migliorie visive e prestazionali ottenibili su PC attivando il DLSS 3.5 sin dal lancio di Alan Wake, previsto per il 27 ottobre anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

