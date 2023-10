Alan Wake 2 guida: 5 trucchi utili per muovere i primi passi nel gioco Remedy

Alan Wake 2 sta avendo un discreto successo sia tra la critica internazionale che tra i videogiocatori. Se anche voi state per vivere la terrificante avventura dello scrittore e di Saga, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Fonti di luce

Proprio come nel primo capitolo, in Alan Wake 2 la luce è fondamentale tanto per eliminare le minacce quanto per la sopravvivenza dei protagonisti. Durante le fasi di esplorazione, cercate sempre di tenere d’occhio eventuali fonti di luce da utilizzare come luogo sicuro in caso di necessità. Non dimenticate inoltre che le batterie per la torcia hanno la medesima importanza dei proiettili nel caricatore della vostra arma: puntare la luce ai nemici d’ombra fa sì che la loro protezione si infranga e diventino vulnerabili: in questo modo potrete sparargli per mandarli all’altro mondo, magari con un colpo ben assestato ai punti critici (non sempre la testa è il punto debole del bersaglio) per fare economia sulle munizioni.

Loot e Difficoltà

Una delle peculiarità del gameplay di Alan Wake 2 è il fatto che la difficoltà non influenza esclusivamente il grado di complessità degli scontri a fuoco, ma anche e soprattutto il loot. Ai livelli di difficoltà più alti, il quantitativo di oggetti curativi, batterie e munizioni sarà molto più scarso e dovrete gestirli con grande attenzione onde evitare di bruciare buona parte delle vostre riserve in pochi scontri, magari anche semplici. Il titolo Remedy implementa anche un sistema randomico per cui il giocatore può trovare oggetti sempre diversi all’interno dei contenitori, fattore che permette persino di ricaricare la partita per provare ad interagire nuovamente con un elemento dello scenario per scoprire cosa contiene. Sappiate che, in ogni caso, potete abbassare il grado di sfida dai menu in qualsiasi momento, così da rendere l’avventura più accessibile nel caso in cui stiate incontrando grosse difficoltà.

Gestione dell’inventario

Alan Wake 2 è un survival horror e, in quanto tale, si pone l’obiettivo di rendere intricata la sopravvivenza del giocatore. Uno dei modi attraverso i quali ostacola il giocatore è l’inventario, la cui capienza è molto limitata e permette di trasportare uno scarso numero di oggetti, soprattutto se si inserisce nello zaino qualcosa che occupa molteplici slot. A questo proposito, vi suggeriamo di fare regolarmente visita alle Break Room, ossia quei luoghi presso i quali non ci si deve preoccupare dei nemici e si può accedere al deposito: in questo modo è possibile mettere al sicuro tutti quegli oggetti che non siete soliti utilizzare ma che volete conservare per le successive fasi dell’avventura. Assicuratevi inoltre di assegnare tutti gli strumenti che utilizzate più spesso all'inventario rapido, così da poter usare i consumabili o cambiare arma anche in combattimento. Per fare questo tipo di assegnazione è sufficiente aprire la schermata dell'inventario e selezionare un oggetto.

Backtracking

Il mondo di Alan Wake 2 è pieno zeppo di segreti, ma alcuni sono inaccessibili nelle prime fasi dell’avventura. Vi sono però eventi che si verificano nel corso della storia che influiscono sulla struttura della mappa o che alterano aree specifiche. Non entreremo troppo nello specifico per evitare anticipazioni sulla trama, ma vi suggeriamo di controllare regolarmente le porzioni del mondo di gioco esplorate in precedenza, poiché quasi sicuramente potrete accedere a zone prima inaccessibili e raccogliere risorse e altri oggetti utili per la sopravvivenza.

Segreti

Sempre a proposito di segreti, è bene sapere che in Alan Wake 2 esiste un trucchetto utile per conoscere la posizione di tutto ciò che gli sviluppatori hanno nascosto. Durante le vostre passeggiate nei panni dello scrittore, vi capiterà sicuramente di ascoltare un personaggio che canticchia: seguite il suono per incontrare Tim Breaker, un personaggio il cui aspetto ricorderà sicuramente qualcuno ai fan di Remedy. Questa figura si nasconde in quasi tutti i capitoli della storia con protagonista Alan ed è sufficiente raggiungerlo ed interagire con la lavagna alle sue spalle per scoprire la posizione di collezionabili e contenitori di loot nelle vicinanze.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di Alan Wake 2 con tutti i dettagli su storia, gameplay e comparto tecnico.