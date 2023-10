Alan Wake 2: l'horror di Remedy ha il New Game Plus al lancio?

Sulle ali dell'entusiasmo per le prime recensioni da urlo di Alan Wake 2, cresce l'interesse della community per il ritorno dell'avventura horror di Remedy e, con essa, la curiosità degli appassionati dell'odissea thrilling di Sam Lake per la possibile presenza di funzionalità come il New Game Plus.

Integrata in un numero sempre crescente di videogiochi, la cosiddetta modalità 'New Game Plus' (conosciuta anche come NG+) offre agli appassionati l'opportunità di ricominciare daccapo la propria avventura interattiva senza perdere i progressi ottenuti nella prima partita.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se nelle settimane che hanno preceduto l'uscita di Alan Wake 2 uno dei temi più dibattuti sui social dai fan vecchi e nuovi della serie di Remedy riguarda proprio la presenza o meno del New Game Plus.

Dopo aver svelato i piani post-lancio di Alan Wake 2 tra espansioni e update, gli sviluppatori finlandesi al seguito di Sam Lake sono intervenuti per fornire un chiarimento in tal senso: come spiegato da Remedy, il New Game Plus non rientra nei contenuti day one di Alan Wake 2, di conseguenza non sarà disponibile sin dall'approdo sul mercato del titolo che, lo ricordiamo, è previsto per il 27 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sempre dalla viva voce degli autori di Remedy apprendiamo però che la modalità NG+ verrà introdotta successivamente con un apposito aggiornamento gratuito che coinvolgerà tutti gli acquirenti di Alan Wake 2. L'aggiunta del New Game Plus consentirà infatti agli sviluppatori di implementare ulteriori contenuti nel survival horror, come delle pagine inedite del Manoscritto, una storia alternativa e il livello di difficoltà Incubo. Sia il New Game+ che i contenuti aggiuntivi promessici da Remedy saranno disponibili indicativamente "nei prossimi mesi", e quindi tra la fine del 2023 e la prima metà del 2024.

In attesa di nuovi aggiornamenti da Remedy sui piani post-lancio e le tempistiche di pubblicazione dell'update gratuito che introdurrà il New Game Plus, vi invitiamo a farci compagnia sulle pagine di Everyeye.it leggendo la nostra recensione di Alan Wake 2.