Alan Wake 2 è 'il più grande progetto di Remedy', parola di Sam Lake

Sebbene è da un po' di tempo che non ci sono aggiornamenti rilevanti sul suo sviluppo, Alan Wake 2 continua ad essere tra i survival horror più attesi dagli appassionati. Il nuovo capitolo della serie firmata Remedy Entertainment è previsto in uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel corso di quest'anno.

Pur non essendoci ancora una data d'uscita definitiva, Remedy si è detta fiduciosa sul lancio di Alan Wake 2 nel 2023, con il director Sam Lake che ha promesso un gioco eccellente ai fan. Lo stesso concetto è stato ribadito da Lake anche nel corso di un'intervista con il portale Gamesradar, assicurando che il nuovo gioco di Alan Wake è da considerarsi come l'opera più grande ed ambiziosa mai realizzata da Remedy Entertainment fino a questo momento.

"Mi sento come se non avessi mai lasciato indietro Alan Wake", racconta Lake aggiungendo che "c'è sempre stata la piena intenzione di ritornarci, c'erano altre storie da narrare, ed i personaggi e setting erano troppo preziosi per essere dimenticati". Il director ha poi aggiunto che la storia di Alan Wake "ha continuato a crescere ed evolversi nel corso degli anni" anche grazie al lavoro svolto dallo studio finlandese con le altre sue produzioni, come il DLC AWE di Control che ha dato vita ad un crossover con la serie con protagonista lo scrittore maledetto.

Un poco alla volta, dunque, i piani per il ritorno della serie sono divenuti sempre ambiziosi, come sottolinea Lake: "Mantieni vivo un sogno se continui a sognarlo regolarmente, compiendo costanti sforzi per mantenerlo fresco ed eccitante. Se non altro, in questi anni, il sogno di Alan Wake 2 è divenuto più unico ed ambizioso. Un progetto come questo è molto complesso da portare avanti, è il nostro progetto più grande finora, e tanti diversi aspetti devono incastrarsi assieme, non solo il concept stesso ma anche il ritmo ed i giusti partner".

In precedenza un'immagine primordiale di Alan Wake 2 potrebbe essere stata mostrata da Remedy in un video incentrato sul Northlight Engine, ma la speranza è di vedere in azione il gioco al più presto, magari già nei prossimi mesi.