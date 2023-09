Alan Wake 2 tra incubo e New York: il Dark Place continua a inquietare

Dopo oltre quattro anni di sviluppo, Alan Wake II è ormai quasi pronto al lancio, con il team di Remedy che non vede l'ora di travolgere il pubblico con una storia da incubo.

Per addolcire l'attesa, la software house autrice di Control ha pubblicato un nuovo dietro le quinte, che ci accompagna alla scoperta del Dark Place. Questa cupa dimensione in bilico tra incubo e realtà tiene prigioniero Alan Wake ormai da diverso tempo, con il celebre romanziere vincolato a una disturbante versione della città di New York.

Ispirandosi all'estetica degli anni Settanta e Ottanta, gli sviluppatori di Remedy hanno ricoperto la Grande Mela di "Murales dell'incubo", graffiti pronti a celare messaggi indirizzati al protagonista e ai giocatori. Un immaginario cupo e pericoloso, che prende forma anche dai libri scritti dallo stesso Alan Wake, che qui vede la sua fantasia di scrittore assumere un aspetto minacciosamente concreto. Originario di New York, il romanziere porta nel Dark Place anche la sua storia personale, con sequenze che avranno ad esempio per protagonista sua moglie Alice.



Direttamente in apertura a questa news potete visionare il nuovo dietro le quinte dedicato all'atteso sequel. Vi ricordiamo inoltre che la produzione si è presentata in forma smagliante alla Gamescom 2023: ve l'abbiamo raccontata nella nostra prova di Alan Wake II.