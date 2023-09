Alan Wake 2, dove tutto ebbe inizio: Sam Lake racconta la storia della serie

Non bastasse il video di Alan Wake 2 sui protagonisti Alan e Saga Anderson, Remedy Entertainment riapre una finestra sull'universo thrulling di Bright Falls per ripercorre la storia della serie con un filmato di approfondimento curato da Sam Lake.

Partendo dall'incipit sui 'mostri che hanno molti volti', lo scrittore della serie di Alan Wake riavvolge idealmente il nastro dei ricordi per raccontare la storia del protagonista di questa IP, gli spaventosi eventi vissuti nel primo capitolo e il mistero della sua scomparsa che verrà dipanato da chi si cimenterà nelle sfide dell'attesissimo sequel.

La Presenza Oscura con cui Alan Wake dovrà lottare nella sua prossima avventura a tinte horror viene quindi presa a pretesto da Sam Lake per rispondere ai tanti quesiti irrisolti del primo capitolo della serie e sbrogliare la matassa narrativa di AWE, l'espansione di Control ambientata nell'universo di Alan Wake.

Chi si avventurerà nel Luogo Oscuro insieme ad Alan e seguirà il corso delle indagini condotte a Bright Falls dall'agente Saga Anderson potrà quindi riannodare il filo del discorso lasciato in sospeso dall'episodio originario dell'IP firmata da Sam Lake e dall'espansione di Control.

Se siete in vena di ulteriori approfondimenti in vista del lancio del nuovo horror di Remedy, previsto per il 27 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Alan Wake 2, un gioco inquietante: come si genera la paura per Sam Lake.