Alan Wake 2: un 'incontro tra scrittori' nel nuovo, inquietante gameplay 4K

Al recente video di Alan Wake 2 tra enigmi, esplorazione e battaglie si aggiunge il nuovo gameplay in 4K pubblicato da Remedy per mostrare l'incontro tra lo stesso protagonista della serie e Alex Casey, il personaggio interpretato da colui che la serie l'ha scritta 'per davvero', ossia Sam Lake.

Il nuovo filmato confezionato da Remedy Entertainment e condiviso da IGN.com ci porta nel Dark Place dove è intrappolato Alan Wake: nello scenario da incubo tra i vicoli di New York, il nostro alter-ego dovrà affrontare i fantasmi che lo tormentano e interagire con il detective Alex Casey, l'eroe della sua fortunata serie di libri gialli.

Le sequenze proposteci dagli sviluppatori finlandesi al seguito di Sam Lake sono rigorosamente in-engine e mostrano la bontà del motore grafico di Alan Wake 2 su PC, con riflessi e illuminazione gestiti in tempo reale tramite effetti RTX che contribuiscono a rendere ancora più immersiva e realistica l'esperienza horror da vivere insieme nei panni di Alan Wake e dell'agente Saga Anderson.

Il lancio del nuovo thriller interattivo di Remedy è fissato per il 27 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Volete saperne di più su gameplay, storia e comparto grafico della avventura horror di Remedy per sistemi di ultima generazione? Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Alan Wake 2, l'incubo ad occhi aperti tra cinema e videogioco.