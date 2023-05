Alan Wake 2 è in italiano doppiaggio e sottotitoli oppure no?

Alan Wake II è stato uno dei principali protagonisti del PlayStation Showcase di maggio 2023, con la conferma che l'attesa avventura horror arriverà il prossimo 17 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Intanto Remedy Entertainment ci fa sapere se il loro prossimo gioco sarà localizzato in italiano.

Alan Wake II avrà doppiaggio e sottotitoli nella nostra lingua? Le FAQ ufficiali pubblicate dallo studio finlandese ci portano una buona ed una cattiva notizia. La buona notizia è che il nuovo episodio di Alan Wake avrà il pieno supporto alla localizzazione testuale in italiano, dunque sottotitoli, menù ed interfaccia saranno interamente tradotti e pienamente comprensibili per chiunque.

La nota negativa è invece rappresentata dalla mancanza del doppiaggio in italiano: Alan Wake II offrirà il parlato soltanto in inglese, francese, tedesco, spagnolo e giapponese. Si tratta quindi di un'inversione di tendenza rispetto a quanto fatto con il primo capitolo della serie, che all'epoca della sua originale uscita nel 2010 offriva anche il parlato nella nostra lingua. Nulla da fare invece per il seguito, a meno di eventuali cambiamenti in futuro con l'aggiunta via DLC di ulteriori localizzazioni per il doppiaggio che comprendano anche l'italiano.

In aggiunta, Remedy ha anche spiegato se bisogna aver giocato il primo Alan Wake per capire Alan Wake 2. Non mancano, infine, dettagli sui bonus per il preordine di Alan Wake 2 che, ricordiamo, verrà distribuito soltanto in formato digitale.