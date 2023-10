Alan Wake 2 oltre il lancio: New Game Plus e storia alternativa nei piani di Remedy

E' tutto pronto per il debutto di Alan Wake II, fissato per il 27 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Dopo una lunga attesa i fan della serie riaccolgono lo scrittore maledetto in una nuova, inquietante avventura, ma Remedy Entertainment ha già le idee chiare per il futuro.

Lo studio finlandese ha infatti già programmato i contenuti post-lancio per di Alan Wake II, che si prospettano già ora piuttosto interessanti. per i prossimi mesi è in programma l'arrivo del New Game Plus, che permetterà così ai giocatori di ricominciare la partita senza perdere i progressi registrati nel corso della prima run. Ma la gradita modalità arriverà con altre novità ancora, come ad esempio una storia alternativa, il livello di difficoltà Incubo, nuove pagine del Manoscritto ed anche nuove sequenze filmate.

Per quanto allettanti, gli appassionati devono per ora portare pazienza in quanto non ci sono dettagli precisi su quando questi contenuti verranno aggiunti al gioco base: Remedy si è infatti limitata a dire che "le esatte tempistiche per la pubblicazione dei nuovi contenuti sono ancora da decidere". Poco male comunque dato che, come ci ricorda il trailer di lancio di Alan Wake 2, il nuovo survival horror ha comunque tanta carne al fuoco con cui deliziare a lungo tutti i giocatori.

Per ingannare le ultime ore che ci separano dall'esordio del seguito, non perdetevi il riassunto del primo Alan Wake, così da farvi trovare pronti per il proseguo della storia dello scrittore omonimo.