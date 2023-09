Alan Wake 2: modalità Performance su PS5 e Xbox Series X annunciata

Thomas Puha, Senior PR di Remedy Entertainment, ha annunciato che Alan Wake II avrà una modalità Performance su PS5 e Xbox Series X, pensata per permettere al gioco di girare con un framerate maggiore a discapito della risoluzione.

"Sono contento di annunciare che Alan Wake 2 avrà una modalità Performance su Xbox Series X e PS5. Il gioco è stato pensato per girare a 30fps dando priorità alla grafica ma siamo comunque riusciti a introdurre anche una modalità Performance. Maggiori dettagli verranno diffusi prossimamente."

Il Senior PR di Remedy parla genericamente di "solida modalità Performance" senza rivelare altri dettagli, dunque non è chiaro se questa raggiungerà i 60fps anche se idealmente l'obiettivo dovrebbe essere proprio quello di "sacrificare" la qualità grafica a vantaggio del framerate.

Inoltre, da notare come Puha citi solamente di PS5 e Xbox Series Xnon menzionando la piccola Series S, non sappiamo se per un errore o perché effettivamente la modalità Performance di Alan Wake 2 non sia prevista su questa piattaforma.

Abbiamo giocato ad Alan Wake 2 in anteprima a Los Angeles e proprio oggi alle 16:00 scade l'embargo fissato da Remedy per le anteprime stampa, dunque tra pochissimo saremo in grado di parlarvi apertamente della sessione di gameplay che abbiamo provato negli Stati Uniti.