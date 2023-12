Alan Wake 2: il New Game+ arriva con l'update The Final Draft, ecco la data

Remedy Entertainment aveva già anticipato di voler introdurre il New Game Plus in Alan Wake 2, e lo studio finlandese mantiene la parola data annunciando la data di lancio dell'aggiornamento The Final Draft del suo survival horror.

Tramite un post pubblicato sul portale ufficiale del gioco, Remedy ha confermato che l'update The Final Draft, disponibile per tutti a partire dall'11 dicembre, introdurrà il New Game Plus di Alan Wake 2 insieme ad altre novità contenutistiche.

The Final Draft include un nuovo finale per la storia a più livelli di Alan Wake, che sicuramente scatenerà speculazioni e teorie tra i fan più accaniti della serie. Inoltre, ci sarà nuova lore da scoprire sotto forma di alcuni nuovi video e pagine di manoscritti che sono stati aggiunti all'esperienza New Game Plus, insieme ad altre più piccole aggiunte.

I giocatori manterranno tutte le armi, i Charm e i potenziamenti dei personaggi guadagnati durante la loro prima partita. Certamente torneranno utili quando cercherete la sfida definitiva provando il nuovo livello di difficoltà Incubo. Dovrete quindi prepararvi per un numero più fitto di nemici, un gameplay maggiormente strategico e un'esperienza adrenalinica che spingerà le vostre abilità al limite.

L'update include infine una serie di correzioni di bug e dei lievi miglioramenti alle prestazioni. Remedy pubblicherà un changelog più approfondito durante la giornata di lunedì 11 dicembre.