Alan Wake 2 tra New Game Plus e finali alternativi: le ultime scoperte dei dataminer

Mentre Remedy si premura di introdurre una valanga di migliorie con il nuovo update di Alan Wake 2, la scena dei dataminer fa luce su diversi contenuti nascosti che, presumibilmente, rientreranno nei piani di supporto post-lancio dell'horror appena approdato su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Nel ricco materiale multimediale emerso dalle porzioni di codice inattive troviamo ad esempio un filmato inedito che sembrerebbe riferirsi alla modalità New Game Plus di Alan Wake 2 già annunciata da Remedy e destinata ad arrivare nei prossimi mesi.

Sempre a detta dei programmatori amatoriali che stanno sondando le stringhe di codice inattive dei dati d'installazione dell'horror firmato da Sam Lake, tra i file 'nascosti' troviamo anche delle porzioni di video che suggeriscono l'arrivo di nuovi contenuti narrativi, come finali alternativi e aspetti inediti della stratificata lore di Alan Wake 2. Cosa bolle in pentola dalle parti di Remedy?

Nei giorni che hanno preceduto il lancio della nuova odissea a tinte oscure di Saga Anderson e dello scrittore maledetto, gli sviluppatori finlandesi confermarono di essere al lavoro su diversi contenuti aggiuntivi e aggiornamenti gratuiti, come il già citato New Game+, delle pagine inedite del Manoscritto, una storia alternativa e il livello di difficoltà Incubo. Nei piani post-lancio di Alan Wake 2 delineati da Remedy ci sarà spazio anche per due espansioni, Night Springs e Casa sul Lago, entrambe attese in uscita nel 2024.