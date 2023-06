Alan Wake 2 non punta sui jumpscare: è un horror diverso, assicura Remedy

Alan Wake II vuole imporsi come uno dei survival horror più intriganti di questa generazione, e per riuscirci punterà forte su atmosfere coinvolgenti e terrorizzanti anziché su escamotage classici come i jumpscare. Ad assicurarlo è Remedy Entertainment che ha rivelato nuovi dettagli nel corso di un'intervista con Eurogamer.

"Sembra proprio che l'horror oggi sia molto più popolare, sembra che un nuovo grande concetto di horror si sta diffondendo attraverso più medium. Un tempo era di nicchia, ora sta abbracciando un pubblico sempre più vasto", afferma il creative director Sam Lake aggiungendo che, concentrandosi su un horror di stampo psicologico, "è molto liberatorio su questo fronte sapere che non dobbiamo trattenerci, che possiamo essere molto onesti con la storia e spingerci lontano fino al tipo di orrore che ci serve per il racconto".

Lake parla anche delle influenze cinematografiche che hanno contribuito a plasmare la visione del team per Alan Wake II: "In termini stilistici abbiamo preso spunto da horror d'autore moderni e classici, così come produzioni più recenti quali Hereditary o Midsommar, cose del genere. L'idea era di stilizzare il tutto e puntare forte su atmosfera e terrore anziché come come gore e jumpscares. Con l'originale Alan Wake abbiamo sempre preso ispirazione da Twin Peaks e dalle opere di David Lynch, è ancora così ovviamente ma con questo seguito stiamo allargando le nostre fonti d'ispirazione".

Sulla questione dice la sua anche il director Kyle Rowley: "Questi film horror in particolare sono interessanti perché non sono più semplici storie dell'orrore, ma sono più incentrati sul dramma, sui personaggi e le vicende che li coinvolgono, anziché...". Da qui prosegue nuovamente Lake: "Anziché lo spettacolo. Poiché stiamo offrendo un'esperienza incentrata sulla narrativa, credo che ci stiamo concentrando su una sensazione d'orrore continua, sull'atmosfera e su come costruiamo la tensione. Ma anche la narrazione nel complesso è importante da una prospettiva horror e dal viaggio che i personaggi affrontano. Credo che gli horror moderni facciano molto bene tutto ciò".

Gli autori vogliono che Alan Wake 2 sia più ambizioso e profondo del predecessore, ed il nuovo episodio della serie si fa sempre più interessante un poco alla volta che si avvicina all'esordio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, previsto per il 17 ottobre 2023. Intanto Remedy ha anche confermato quanto durerà Alan Wake 2, che si prospetta molto più longevo del primo gioco.