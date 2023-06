In Alan Wake 2 non ci saranno smembramenti: troppo difficili da realizzare, dice Remedy

Remedy Entertainment lo ha già chiarito: Alan Wake 2 non punta sui jumpscare e vuole porsi come un survival horror più psicologico e d'atmosfera. Per questo mette da parte anche il gore più spinto, con la conferma che nel nuovo gioco della serie non ci saranno smembramenti.

A rivelarlo nel corso di un'intervista con PLAY Magazine è il VFX head Johannes Richter, che tra i vari argomenti si è soffermato anche sui contenuti horror dell'opera. "Non abbiamo incluso smembramenti. Alan Wake II non disdegna elementi 'body horror', ma è molto più concentrato su atmosfere da brividi lungo la schiena e terrore psicologico", spiega Richter. L'autore tuttavia rivela che dietro tale mossa non c'è solo il desiderio di creare un tipo d'orrore più intimo e psicologico, ma anche alcune difficoltà tecniche: programmare smembramenti realistici e curati risulta infatti "davvero difficile" con il Northlight Engine, motore proprietario di Remedy usato per lo sviluppo di Alan Wake II.

In ogni caso, anche senza forti elementi gore, il nuovo capitolo di Alan Wake promette di imporsi sul mercato come uno dei survival horror più terrificanti in circolazione, anche grazie ai ritmi pensati per quest'avventura: parlando sempre con PLAY Magazine, il co-director Sam Lake ha confermato che Alan Wake 2 sarà più lento e meno incentrato sugli scontri a fuoco rispetto al predecessore, in modo così da smorzare la sensazione di ripetitività che in certi momenti emergeva nel primo gioco.