Alan Wake 2, che l'orrore abbia inizio: ecco i primi 14 minuti dell'avventura

Sullo sfondo delle recensioni da urlo di Alan Wake 2, ci rituffiamo nelle atmosfere a tinte oscure del nuovo survival horror di Remedy Entertainment per dare un'occhiata al nuovo video gameplay confezionato da IGN.com sulle battute iniziali della campagna principale.

Tra spaventosi omicidi rituali, flashback inquietanti e scene in stile cinematografico che accompagnano le indagini di Saga Anderson, i primi minuti del percorso interattivo tratteggiato dagli autori al seguito di Sam Lake sono la perfetta cartina tornasole dell'incubo che attende tutti gli emuli di Alan Wake e della detective Anderson nelle fasi più avanzate della storia.

Il nostro compito sarà infatti quello di fare la spola tra Bright Falls e il Dark Place per fronteggiare la Presenza Oscura e tutte le entità che proveranno a ostacolare il viaggio intrapreso dallo scrittore e dalla detective. L'approccio adottato da Remedy nel concretizzare la nuova visione creativa di Sam Lake fa dell'originalità la sua arma più affilata, con numerosi colpi di scena e altrettanti tuffi al cuore che contribuiscono a rendere sempre più immersiva e 'viscerale' l'esperienza vissuta dagli utenti col passare delle ore di gioco.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del video sui primi 14 minuti della storia dell'horror Remedy appena approdato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma se siete in vena di ulteriori approfondimenti il nostro consiglio non può che essere quello di restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Alan Wake 2.