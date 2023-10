Alan Wake 2, patch 1.000.005 e 1.0.6 su PS5 e PC: quanto pesano e cosa introducono?

Remedy è senza freni con Alan Wake 2, un progetto di elevatissima fattura che dà il via ad un Remedy-verse sempre più espanso e magnifico. Siamo ormai a qualche giorno di distanza dal lancio del gioco, ma arrivano già le prime novità con la patch 1.000.005 e 1.0.6 di Alan Wake 2 che introducono alcune migliorie. Ma quali, e per che piattaforme?

Come anticipato dall'account Twitter/X di Thomas Puha, sappiamo che gli aggiornamenti di cui sopra sono arrivati lo scorso venerdì per le versioni PS5 e PC di Alan Wake 2 e risolvono alcuni bug all'avvio del gioco e non solo. La 1.000.005, rilasciata su PS5, ha un peso complessivo pari a 500MB, complice la mole di correzioni che non ha richiesto grande spazio per l'aggiornamento di cui sopra. Qui a seguire vi riportiamo l'elenco delle patch notes per entrambe le versioni:

PS5 e PC: Correzioni di bug;

PS5 e PC: Correzioni di errori relativi alla localizzazione del titolo;

PC: Risolto un problema relativo ad un messaggio di errore che appariva ai giocatori all'avvio del prodotto. L'errore era correlato all'uso di software di terze parti.

Le correzioni più importante sono quindi avvenute per gli utenti della versione PC, ove in alcuni casi diveniva impossibile poter avviare il titolo di Remedy. Tuttavia, nel corso del prossimo futuro (come confermato dallo stesso Puha), l'ultimo aggiornamento arriverà anche su Xbox. Vi state cimentando con la scoperta dell'universo narrativo di Alan Wake 2? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. State preferendo Alan Wake 2 o Alan Wake 1?