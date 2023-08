Alan Wake 2 ha paura dei ragni: rinvio motivato soprattutto da Spider-Man 2

Se ci seguite regolarmente sapete bene che Alan Wake 2 è stato posticipato, fortunatamente solo di qualche giorno. Inizialmente previsto per il 17 ottobre, è ora atteso una decina di giorni più tardi, più precisamente per il 27 ottobre.

Il posticipo non è dovuto a ragioni produttive, bensì all'affollamento del mese di ottobre. Resasi conto dell'enorme numero di produzioni in uscita nel mese autunnale, Remedy ha scelto di spostare la data in avanti e "dare maggior tempo ai giocatori per godersi i loro giochi preferiti". Dalla Gamescom 2023, in ogni caso, è emerso che il gioco ad aver spaventato maggiormente Remedy è con tutta probabilità Marvel's Spider-Man 2, che il 20 ottobre promette di replicare i fasti del suo predecessore, che al debutto nel 2018 si è imposta come l'esclusiva PS4 venduta più velocemente indi sempre.

A confessarlo è stato Sam Lake in persona nel corso di un'intervista con IGN USA: "Beh, abbiamo dato un'occhiata alla settimana di lancio e abbiamo notato questi brillanti giochi in uscita, Marvel's Spider-Man 2 e tutti gli altri, ci siamo resi conto che non eravamo tenuti ad un faccia a faccia. Abbiamo pensato di poter spostare l'uscita giusto di qualche giorno".

Nella settimana incriminata sono attualmente previsti, oltre a Marvel's Spider-Man 2, anche Sonic Superstars (17 ottobre), The Caligula Effect 2 (17 ottobre), Endless Dungeon (19 ottobre), Gangs of Sherwood (19 ottobre) e World of Horror (19 ottobre), ma è evidentemente che più temuti in assoluto sono i due ragnetti di Insomniac Games, potenzialmente in grado di attirare su di loro tutte le attenzioni dell'utenza PlayStation 5. Già che ci siete, leggete la nostra anteprima di Alan Wake 2 dalla Gamescom 2023.