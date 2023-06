Alan Wake 2: perché esce solo in digitale? Importanti chiarimenti da Remedy

Il lancio di Alan Wake 2 solo in digitale continua a tenere banco sui social e sui forum di settore. Nel corso dell'ultima intervista concessa da Kyle Rowley ad Eurogamer.net, il Game Director di Alan Wake 2 ha fornito dei chiarimenti sulla mancata distribuzione dell'horror di Remedy in versione retail.

Intervenuto a margine del Summer Game Fest, l'esponente di Remedy Entertainment ha così affrontato nuovamente questo argomento in funzione dell'interesse suscitato nella community da questa decisione piuttosto inusuale, specie considerando l'importanza di questa IP.

Ai microfoni di Eurogamer.net, Rowley ha spiegato che "in quanto creativi, ovviamente, la distribuzione esclusivamente in digitale ci consente di avere più tempo e risorse per migliorare e perfezionare ulteriormente il gioco. Ci offre un vantaggio significativo da questo punto di vista, con diverse settimane aggiuntive per ripulire il codice e ottimizzare il gioco. Perché altrimenti, se avessimo dovuto distribuire il gioco su disco, avremmo dovuto raggiungere la fase Gold molto prima e garantire la piena giocabilità del titolo senza alcuna patch".

Il Game Director di Alan Wake 2 ci tiene così a sottolineare che "la nostra intenzione è sempre stata quella di pubblicare un titolo di cui essere orgogliosi, in questo modo potremo offrirvi una versione migliore del gioco".

Sempre a margine dell'intervista tenuta durante il Summer Game Fest, Rowley ha spiegato che Alan Wake 2 è un horror diverso dal solito che non punta sui jumpscare.