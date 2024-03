Alan Wake 2: prestazioni 'da urlo' su GPU GeForce GTX con il nuovo update

Con il nuovo aggiornamento gratuito di Alan Wake 2, Remedy promette di migliorare sensibilmente le prestazioni del survival horror su PC equipaggiati con schede video NVIDIA, a partire dalle configurazioni basate sulle 'vecchie' GPU GeForce Serie 10.

Il lancio di questo importante aggiornamento, fissato per la giornata di mercoledì 6 marzo, è preceduto da un video approfondimento di Digital Foundry che fornisce delle stime preliminari sulle migliorie grafiche, ludiche e meramente prestazionali promesse dal prossimo update gratis dell'odissea a tinte oscure di Sam Lake e compagni.

Stando a quanto emerso dai test condotti dal team legato a Eurogamer.net, l'aggiornamento in questione consentirà ai possessori di schede video GeForce Serie 10 di ottenere un aumento delle performance che oscillerà tra il 60 e il 100%. Basta dare un'occhiata alla video analisi realizzata da DF per notare il netto passo in avanti promessoci da Remedy nelle versioni PC di Alan Wake 2 eseguite su PC equipaggiati con GeForce GTX basate su architettura Pascal come 1060, 1070, 1080 o 1080 Ti.

Anche gli utenti che si cimentano nelle sfide offerte dal survival horror di Remedy su PC con GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 20, 30 e 40 potranno ottenere dei benefici prestazionali, seppure in misura minore rispetto agli emuli di Saga Anderson e dello Scrittore su PC con schede video GTX Serie 10. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Alan Wake 2, un horror originale da far paura.