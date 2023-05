Alan Wake 2: primi dettagli su Saga Anderson, secondo personaggio giocabile

Una delle sorprese maggiori del gameplay trailer di Alan Wake 2 mostrato durante il PlayStation Showcase di Sony, è indubbiamente stata la presentazione di Saga Anderson, che inaspettatamente ricoprirà il ruolo di co-protagonista affiancando il tormentato romanziere che abbiamo conosciuto nel capitolo originale della serie.

Durante una chiacchierata con GameSpot, il direttore creativo Sam Lake, la direttrice della performance Hannah Price e l'attrice Melanie Liburd, che per l'appunto vestirà i panni dell'agente FBI Saga Anderson (chi ha giocato Quantum Break potrebbe avere qualche flashback), hanno svelato i primi dettagli sul nuovo personaggio.

"Non abbiamo avuto così tanti personaggi giocabili in quasi 30 anni di storia di Remedy", ha innanzitutto esordito Sam Lake. "[Creare un nuovo protagonista] è un grande evento e lo prendiamo molto sul serio. Siamo molto ambiziosi con la storia, dunque avere più punti di vista sugli eventi sembrava la strada giusta da percorrere. E da questo è nato il personaggio di Saga Anderson. Anche se questo si chiama Alan Wake 2, questo è anche un gioco di Saga Anderson. Sono davvero al centro della storia, entrambi.

Quando abbiamo iniziato a girare c'era la storia, non l'intera sceneggiatura, ed è così che di solito lavoriamo. Iinsieme ad Hannah e Mel - e questo è stato lo stesso processo in Control - troviamo l'attore perfetto attraverso il processo di casting, e poi ci sediamo tutti , iniziamo a ricercare il personaggio insieme, lo studiamo, iniziamo a girare materiale".

Remedy è assolutamente convinta di aver indovinato il casting con Melanie Liburd: "Volevamo davvero, davvero, davvero, davvero, davvero Mel ", ha rivelato Price, con una certa enfasi. "Sentivamo che avrebbe dato così tanto a Saga, quindi quando è arrivata eravamo tutti davvero felici".

Per quanto concerne il ruolo che Saga Anderson ricoprirà nell'intreccio narrativo di Alan Wake 2, Remedy non si sbottona più di tanto ma rivela che "Una volta che inizierete a giocarlo, capirete il motivo per cui appare e perché ha bisogno di essere lì", ha aggiunto Liburd. "Alan ha bisogno di Saga e Saga ha bisogno di Alan. E questa è la cosa principale che i fan capiranno quando la vedranno". Lake ha aggiunto che, come accadeva con Alan nel capitolo originale, i giocatori capiranno meglio Saga attraverso la sua voce interiore.

Remedy ha annunciato solo la versione digitale del suo primo horror game, ma THQ Nordic si è proposta per l'edizione retail di Alan Wake 2.