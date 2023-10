Alan Wake 2 punta al GOTY? Accoglienza da urlo nelle prime recensioni

Le analisi che stanno accompagnando la scadenza dell'embargo sulle recensioni di Alan Wake 2 ci restituiscono l'immagine di un progetto estremamente solido, un'esperienza interattiva che ha tutte le carte in regola per contendersi l'ambita statuetta del GOTY nel corso dei Game Awards e degli altri eventi di settore.

Su aggregatori come OpenCritic, l'ultima odissea a tinte oscure ideata da Sam Lake vanta infatti l'ottima media voto di 92 su 100, espressa su un totale di 26 recensioni di altrettante testate videoludiche internazionali.

Tra i numerosi punti di forza rimarcati dagli esperti di settore che hanno testato in maniera approfondita il gameplay, il comparto grafico, la storia e i contenuti di Alan Wake 2 citiamo l'originale approccio adottato da Remedy nell'alimentare la tensione attraverso l'imprevedibilità del canovaccio narrativo, l'eccezionale lavoro compiuto dai designer nell'erigere un'impalcatura tecnologica e artistica di prim'ordine e l'alchimia riuscita nella commistione di generi che si traduce in un gameplay mai banale e pieno di colpi di scena.

Come per ogni altro titolo, ovviamente, solo con il tempo capiremo se l'ottima media voto delle prime recensioni di Alan Wake 2 andrà cristallizzandosi e, soprattutto, se i giudizi entusiastici della stampa di settore saranno accompagnati da un successo commerciale. Nel frattempo, vi lasciamo ai commenti e, qualora ve la foste persa, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Alan Wake 2, con tutte le analisi di Giuseppe Arace sull'ultima esperienza interattiva a tinte oscure di Remedy il cui lancio è fissato per la giornata di domani 27 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.