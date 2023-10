Alan Wake 2: quando arrivano le prime recensioni? Data e ora secondo Tom Henderson

Dopo le imporanti anticipazioni su Far Cry Multiplayer, l'insider Tom Henderson guarda in direzione dell'universo thrilling di Bright Falls per 'spifferare' la data e l'ora concordati dalla stampa di settore e dai creatori di contenuti per la pubblicazione delle prime recensioni internazionali di Alan Wake 2.

Mancano infatti pochi giorni alla commercializzazione ufficiale della prossima avventura a tinte horror di Remedy Entertainment e in tanti si chiedono, appunto, quando sarà possibile leggere le prime recensioni e ammirare le approfondite video analisi per il lancio di Alan Wake 2.

Consapevole della grande curiosità della community, Tom Henderson decide quindi di riaffacciarsi sui social per condividere quelle che, a suo dire, sono le tempistiche concordate tra Remedy e gli esperti di settore per la diffusione delle recensioni del sequel di Alan Wake.

Stando a quanto sostenuto dall'ormai celebre 'gola profonda' dell'industria dell'intrattenimento videoludico, l'embargo sulle recensioni di Alan Wake 2 dovrebbe scadere alle ore 15:00 italiane di giovedì 26 ottobre, un giorno prima dell'approdo del thriller a tinte oscure di Remedy su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ma non è tutto.

Sempre in base a quanto sostenuto da Henderson, Remedy avrebbe distribuito prevalentemente dei codici PC di Alan Wake 2, di conseguenza le prime recensioni internazionali dovrebbero focalizzarsi sull'esperienza grafica, ludica e prestazionale offerta da questa specifica versione. In attesa di chiarimenti da parte di Remedy, vi invitiamo a ingannare l'attesa per l'uscita della nuova odissea horror di Sam Lake (e ovviamente della nostra recensione e di tutti gli approfondimenti pre-lancio) leggendo il nostro speciale sulle fonti d'ispirazione di Alan Wake 2.