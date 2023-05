Alan Wake 2 quando esce? Il doppiatore del protagonista si lascia scappare una data

In barba alle liturgie sulle modalità di annuncio della data di lancio di un videogioco tripla A, il doppiatore di Alan Wake ha colto l'occasione offertagli da un podcast su YouTube per offrire delle importanti indiscrezioni sul mese d'uscita di Alan Wake 2, l'attesissimo thriller a tinte paranormali di Remedy.

Scambiando quattro chiacchiere con i curatori del podcast Monsters, Madness, and Magic, il doppiatore Matthew Porretta si è lasciato scappare delle informazioni davvero molto interessanti su Alan Wake 2: "Ho partecipato allo sviluppo e dovrebbe uscire a ottobre, ma ci stiamo ancora lavorando. In effetti, proprio la scorsa settimana sono andato in Finlandia perché è lì che ci sono gli uffici di Remedy".

Subito dopo, forse consapevole dell'eco mediatica generata da queste sue affermazioni, il doppiatore di Alan Wake ha però preferito non fornire ulteriori dettagli sul progetto ricordando di aver firmato un accordo di non divulgazione e che, proprio per questo, non avrebbe detto una sola 'parola di troppo' su Alan Wake 2, il cui sviluppo procede spedito.

Sempre nel corso del podcast, Porretta ha comunque spiegato che "Alan Wake 2 sarà un'esperienza davvero molto buona, un gioco difficile e spaventoso". Nell'attesa di un chiarimento da parte di Remedy, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sulle origini di Alan Wake 2 e la visione di Sam Lake.