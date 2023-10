Alan Wake 2 raccontato da Sam Lake: la Presenza Oscura come l'Occhio di Sauron

All'asticella grafica alzata da Alan Wake 2 s'accompagna l'angosciante esperienza ludica e narrativa offerta agli emuli dello scrittore e della detective Saga Anderson, come ricorda Sam Lake discutendo del lavoro svolto nel plasmare le scene più terrorizzanti dell'horror appena approdato su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ai microfoni di IGN.com, l'esponente di Remedy Entertainment ripercorre idealmente le tappe fondamentali del lungo percorso di sviluppo intrapreso per tessere la trama del sequel di Alan Wake 2 e intrecciarla ai numerosi jumpscare e momenti di puro terrore da far vivere agli appassionati del genere per tutta la durata dell'avventura.

Nel corso dell'intervista, Sam Lake si è soffermato sugli elementi squisitamente artistici del lavoro portato avanti insieme ai designer e agli autori di Remedy, per poi entrare nel merito delle opere letterarie, videoludiche e cinematografiche da cui ha tratto ispirazione per concretizzare la sua visione creativa.

In un particolare passaggio della video intervista, il Creative Director di Remedy spiega agli emuli di Alan Wake e Saga Anderson che i terrorizzanti flashback del game over sono uno stratagemma narrativo escogitato dallo stesso Sam Lake e dal suo team per far sì che i giocatori si sentano come l'Occhio di Sauron ne Il Signore degli Anelli, ovvero come delle entità 'esterne' alla storia ma capaci di intervenire su di essa, seppure in misura limitata e costrette ad assistere impotenti alla caduta dei protagonisti nelle fasi in cui vengono sopraffatti dalla Presenza Oscura.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video con le dichiarazioni di Sam Lake sulle terrorizzanti sequenze di game over della sua ultima fatica interattiva a tinte oscure, ma se siete in vena di ulteriori approfondimenti il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Alan Wake 2.