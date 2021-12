Alan Wake 2 è realtà: l'annuncio ufficiale di Remedy ai TGA 2021

Dopo un'attesa durata oltre dieci anni è finalmente successo: Remedy Entertainment ha sfruttato il palcoscenico offerto dai Game Awards 2021 per annunciare ufficialmente Alan Wake 2. Il reveal è stato accompagnato dallo spettacolare trailer cinematico che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

I rumor riguardanti l'annuncio di Alan Wake 2 si sono infine rivelati corretti, ed il progetto tanto vociferato è stato presentato da Remedy. Al momento non ci viene svelato molto sul titolo, tuttavia Sam Lake, leader di Remedy, è intervenuto per chiarire un punto fondamentale della produzione: Alan Wake 2 sarà il primo survival horror della casa di sviluppo finlandese. Pur avendo accarezzato certi temi nel primo capitolo, e dopo aver esplorato la dimensione paranormale con Control, lo studio ha deciso di addentrarsi più a fondo negli aspetti oscuri della storia di Alan Wake.

L'operazione legata ad Alan Wake Remastered è dunque servita per ampliare la fanbase dello scrittore di Bright Falls e prepararla al suo ritorno, atteso per circa un decennio.



Come evidenziato al termine del trailer di annuncio, Alan Wake 2 sarà pubblicato nel corso del 2023 su PC (in esclusiva su Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Si tratterà quindi di un'esperienza pienamente next-gen, la prima firmata Remedy Entertainment.