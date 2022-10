Alan Wake 2, Remedy fiduciosa sul lancio nel 2023: 'Sarà un gioco eccellente'

Dall'annuncio ufficiale avvenuto ai The Game Awards 2021, di Alan Wake 2 non si è visto altro e sono state limitate anche le informazioni diffuse da Remedy sull'atteso nuovo episodio della serie horror con protagonista l'omonimo scrittore.

Qualche aggiornamento lo aveva fornito Sam Lake nel corso dell'estate, parlando della storia di Alan Wake 2 e definendola come "un mostro", mentre adesso è il CEO di Remedy Tero Virtala a fornire qualche piccola novità sullo sviluppo del gioco, promettendo tra l'altro che, al momento della sua uscita, si rivelerà un prodotto eccellente.

"Alan Wake 2 è in piena fase di produzione ed il gioco verrà pubblicato nel 2023 come pianificato. C'è ancora un sacco di lavoro da fare, ma il gioco sta prendendo forma su tutti i fronti. I testing degli utenti continuano ed i feedback fin qui sono stati incoraggianti. Dopo aver visto come tutti gli elementi stanno venendo su, sono fiducioso sul fatto che pubblicheremo un gioco eccellente", afferma Virtala lasciando intendere che lo sviluppo sta procedendo nel migliore dei modi e non dovrebbero quindi esserci intoppi circa la pubblicazione nel corso del 2023, sebbene per adesso manchi ancora una finestra di lancio più precisa.

Le sue parole aumentano in ogni caso l'attesa e la curiosità nei confronti del gioco, che proseguirà la storia di Alan Wake iniziata nel lontano 2010. Nelle scorse settimane sembra tra l'altro che Remedy abbia mostrato un'immagine primordiale di Alan Wake 2, presente in un filmato incentrato sul Northlight Engine.