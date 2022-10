Alan Wake 2: Remedy ha mostrato un'immagine primordiale del gioco?

Remedy Entertainment ha in queste ore condiviso un nuovo filmato di 50 minuti con cui ha parlato del Northlight Engine e dei suoi nuovi tool di sviluppo. I fan dello studio finlandese non si sono lasciati scappare un breve dimostrazione che potrebbe essere collegata ad Alan Wake 2, l'horror game che promette una grafica senza precedenti.

L'utente Sir_Galehaut ha pubblicato un particolare fermo immagine nel subreddit di Alan Wake 2 (che trovate in calce), ipotizzando che lo scatto in questione sia tratto da una versione molto preliminare del gioco. Basandosi sugli indizi disponibili, il fan ha immaginato che Alan Wake 2 si svolgerà parzialmente a New York City, come l'originale (e tanti altri giochi di Remedy).

Sir_Galehaut ha cercato il nome del file visualizzato nel video, ovvero quello della "Biblioteca Nazionale" di New York, e la sua indagine lo ha infine condotto alla Astor Hall che sembra rispecchiare pressoché perfettamente il layout dell'interno presente nell'immagine. Potreste riconoscere la libreria dalla sua apparizione in Ghostbusters o in altri film tra cui Il Caso Thomas Crown, Spider-Man o 30 Anni in un Secondo.

L'utente ha quindi ipotizzato che, trattandosi di uno dei progetti a cui sta lavorando Remedy, potrebbe corrispondere alla versione primordiale di una sequenza di gioco di Alan Wake 2 ambientata nella Public Library di New York. Naturalmente nessuno ci può dare conferma di questo, e potremmo essere di fronte ad un'immagine tratta da un altro gioco (forse il seguito di Control?) o, più banalmente, da una semplice versione di prova costruita appositamente per motivi dimostrativi.

In attesa di saperne di più sul progetto in arrivo nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Alan Wake 2.