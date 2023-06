Alan Wake 2: Remedy non teme Spider-Man 2 e conferma il 'cambio libero' dei personaggi

Abbiamo assistito a 30 minuti di demo sul gameplay di Alan Wake 2 con protagonista l'agente Saga Anderson: nel corso della prova, Remedy ha svelato tanti dettagli inediti e qualche aneddoto sullo sviluppo del loro prossimo, attesissimo thriller a tinte survival horror.

La demo confezionata dalla casa di sviluppo finlandese ha fornito degli importanti chiarimenti sul sistema elaborato da Remedy Entertainment per rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco e narrativa da vivere nei panni dello scrittore Alan Wake e dell'agente Saga Anderson.

Nelle circa venti ore necessarie per portare a termine la campagna principale di Alan Wake, infatti, dovremo vivere l'incubo sia dalla prospettiva di Saga che di Alan. Ad un certo punto della trama, quando entreremo nelle Break Room nei panni di Saga (delle stanze di sicurezza dove saremo al riparo dai membri del culto), avremo ad esempio l'opportunità di controllare Alan Wake seguendo la sua avventura nel Dark Place, la versione distorta di una New York hardboiled che materializzerà le angosce dello scrittore. Una volta ottenuta la capacità di muoverci tra queste realtà parallele e complementari, potremo dunque decidere di interpretare Saga o Alan in un numero variabile di missioni, senza particolari obblighi o limitazioni.

Non meno interessanti sono poi le dichiarazioni rese ai microfoni di VGC da Kyle Rowley: il co-direttore di Remedy ha riflettuto sul lancio di Alan Wake 2 e sul 'pericolo' rappresentato dalla commercializzazione quasi concomitante di giochi tripla A del calibro di Marvel's Spider-Man 2 e Assassin's Creed Mirage. L'esponente di remedy spiega che "sapevamo che AC Mirage e Spider-Man 2 sarebbero usciti in autunno. Siamo però orgogliosi del gioco che abbiamo creato, e penso che le persone che apprezzano questo genere di videgiochi... beh, non pensiamo che il lancio concomitante di Spider-Man 2 sia un problema, anche perché si tratta di due tipologie di esperienze diverse. Vogliamo solo proporre al pubblico il nostro titolo e dare modo ai nostri fan di giocarlo".

Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Alan Wake 2, con tantissimi spunti di riflessione e approfondimenti sull'esperienza ludica, narrativa e contenutistica plasmata da Remedy per fare la felicità di tutti gli appassionati di questa serie e di chi ne attende con impazienza il ritorno, previsto per il 17 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.