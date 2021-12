Alan Wake 2: Remedy promette grafica senza precedenti e horror privo di censure

L'annuncio di Alan Wake 2 ai TGA 2021 ha indubbiamente costituito una delle più gradite sorprese della cerimonia organizzata da Geoff Kieghley. Dopo averci anticipato qualcosa direttamente sul palco dello show, Sam Lake di Remedy Entertainment ci svela ulteriori dettagli sull'ambizioso progetto.

Sam Lake ha precisato che Alan Wake 2 sarà il gioco più bello mai fatto da Remedy. Dopo le esperienze maturate con Quantum Break e Control, il team di sviluppo ha ormai preso familiarità con il Northlight Engine, e la natura esclusivamente next-gen del gioco farà ovviamente il resto. Il motore grafico Northlight è stato progettato per favorire e lasciare spazio agli elementi narrativi preferiti da Remedy durante lo sviluppo dei suoi giochi. Questo include un'enfasi sul realismo cinematografico, personaggi fotorealistici, distruzione e fisica su larga scala e altro ancora. Insieme ad Alan Wake 2, Northlight è peraltro l'engine alla base di CrossfireX, mostrato con un nuovo trailer ai TGA 2021.



Il comparto grafico di Alan Wake 2 veicolerà la componente orrorifica del gioco, che - come dichiara lo stesso Lake - sarà molto più accentuata rispetto al passato dello studio finlandese. Come evidenziato all'inizio del trailer di annuncio, il titolo è stato classificato "Mature" dall'ESRB, e questo significa che non ci saranno censure da parte degli sviluppatori. Lake ha sentito una sensazione di "libertà" non sentendosi obbligato a "compromettere o censurare se stesso ed il suo contenuto".

Riuscire a spaventare il giocatore, tuttavia, non rimarrà un obiettivo fine a se stesso: tutto, in Alan Wake 2, sarà funzionale al racconto narrativo: "Per tutto ciò che riguarda Alan Wake, la storia è molto centrale: questa storia dell'orrore. E allora facciamo la versione di Remedy di un survival horror e concentriamoci sulla storia… La storia dell'orrore è questo mistero psicologico, stratificato e profondo in cui immergersi. E sì, sarà spaventoso. Ma funziona davvero molto bene con il gameplay".

Alan Wake 2 arriverà nel 2023 su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S.