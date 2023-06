Alan Wake 2: Remedy racconta il thriller nel nuovo video dietro le quinte

Di ritorno dal Summer Game Fest con il primo video gameplay di Alan Wake 2, i ragazzi di Remedy riaprono una finestra sull'universo a tinte oscure del loro prossimo thriller confezionando un interessante video dietro le quinte.

Nel filmato, gli esponenti della software house finlandese prendono spunto dalle scene ingame e in-engine mostrate fino ad oggi per approfondire i temi più dirimenti del gameplay e della storia, a cominciare ovviamente dal dualismo tra i personaggi principali.

Il team al seguito di Sam Lake entra poi nel merito del lavoro che sta portando avanti per evolvere la trama e l'impianto ludico della saga thrilling. Per stessa ammissione del papà di Alan Wake, d'altronde, il secondo atto della sua avventura restituirà a schermo un'esperienza di gioco brutale e angosciante, ma pur sempre legata alla narrazione. Alan Wake 2 è quindi un horror diverso che non punta sui jumpscare, come ribadito più volte dagli sviluppatori.

Il nuovo thriller a tinte oscure di Remedy è previsto al lancio per il 17 ottobre di quest'anno su piattaforme di ultima generazione, e quindi soltanto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Volete saperne di più sull'ultima avventura in salsa thrilling di Remedy? In questo articolo, Sam Lake ci porta alla scoperta dei segreti di Alan Wake 2.