Alan Wake 2: Remedy sta sviluppando il sequel con Epic? Il leak di Jeff Grubb

Il primo videogioco nato dall'accordo tra Remedy ed Epic sarà Alan Wake 2? Ad alimentare le voci di corridoio per l'attesissimo ritorno della serie action thrilling ideata da Sam Lake è il giornalista Jeff Grubb.

Sulla scorta delle ultime indiscrezioni ottenute dalle sue fonti anonime, il redattore di Venture Beat ha infatti deciso di riallacciarsi agli ultimi rumor sullo sviluppo di Alan Wake 2 per confermarne l'autenticità.

"Ho sentito che i ragazzi di Remedy stanno realizzando Alan Wake 2 con Epic", è stata l'inequivocabile risposta che Grubb ha fornito agli spettatori del suo recente streaming. A detta del giornalista, quindi, nell'accordo sancito nel 2020 da Remedy Entertainment ed Epic Games rientrerebbe anche lo sviluppo di un nuovo capitolo di Alan Wake da lanciare, si presume, in multipiattaforma su console next gen e su PC in rigorosa esclusiva Epic Store.

A ottobre, in rete sono apparsi diversi indizi su Alan Wake 2 dai social degli Old Gods of Asgard, la rock band fittizia citata nel primo capitolo della serie: i gestori del profilo Facebook del gruppo hanno infatti aggiornato la pagina dopo ben 10 anni, quasi a voler preludere un loro ritorno con un finto concerto da tenersi nell'inquietante cittadina di Bright Falls.

Nei giorni scorsi, inoltre, Grubb non ha lesinato anticipazioni su diversi progetti tripla A, dall'ipotetico reveal a maggio di Battlefield 6 all'altrettanto teorica uscita nel 2021 di Starfield. In passato, Grubb si è rivelato particolarmente attendibile in alcuni casi (specie per quanto concerne la sfera dei leak di Microsoft) ma meno in altri, di conseguenza esortiamo chi ci segue a prendere con le pinze qualsiasi rumor inerente Alan Wake 2 o altri titoli.