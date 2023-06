Alan Wake 2 rifiutato da Microsoft, dai primi concept sono nati Quantum Break e Control

Non è la prima volta che si parla delle origini di Alan Wake II ma Sam Lake di Remedy è voluto entrare nel dettaglio durante una intervista con Eurogamer.net tenuta nei giorni scorsi in occasione della Summer Game Fest.

Lake ricorda come un concept di Alan Wake II sia stato presentato a Microsoft nel 2010, pochi mesi dopo l'uscita del primo gioco. Tuttavia questo pitch è stato scartato dalla casa di Redmond, poichè, sottolinea l'autore della serie "in quel periodo l'industria si stava spostando verso il multiplayer online e un gioco single player sembrava qualcosa di vecchio e poco attraente."

Microsoft rimase comunque colpita dalla presentazione, che includeva tra l'altra una primordiale idea degli episodi live action stile serie TV per raccontare la storia. Da alcuni incontri successivi si decise di riutilizzare questo concept per Quantum Break, pubblicato da Microsoft nel 2016 su Xbox One e PC Windows.

Sam Lake rivela poi come anche Control sia nato in realtà come prototipo di Alan Wake 2, anche questo scartato da vari editori e infine diventato un gioco a se stante. Dopo 13 anni di tentativi, Remedy ha trovato un publisher per Alan Wake 2, in arrivo a ottobre solo in formato digitale distribuito da Epic Games.