Alan Wake 2, Sam Lake ribadisce: 'Nessun piano per un'edizione fisica'

Come confermato già da tempo, Alan Wake 2 uscirà solo in formato digitale: così facendo Remedy Entertainment può vendere il gioco ad un prezzo più economico, ma tale mossa ha comunque suscitato un certo malcontento tra numerosi appassionati e collezionisti fedeli al supporto fisico. Per ora, però, non si torna indietro.

Nel corso di un panel all'EGX Theatre, il creative director di Remedy Entertainment Sam Lake ha ribadito che al momento non c'è alcun piano per una distribuzione di Alan Wake II in formato fisico, pur riconoscendo l'entusiasmo e l'interesse dei fan verso la realizzazione di una versione su disco. "Apprezzo la vostra passione, davvero, ma Alan Wake II è un gioco solo digitale. E' una decisione che è stata presa di comune accordo tra i dirigenti di Remedy Entertainment ed il nostro publisher. Ascolto le vostre richieste, ma per ora non ci sono altri piani", queste le parole di Lake sulla questione che, pur non trattandosi di un no categorico, lascia poche speranze sull'arrivo del gioco in formato retail nel breve termine.

L'idea di Remedy non cambia anche se THQ Nordic si è offerta di realizzare la versione retail di Alan Wake 2 e, come citato da Lake, probabilmente questo è anche il volere di Epic Games, publisher del nuovo episodio della serie. Sempre nel corso dello stesso panel, inoltre, a Lake è stato chiesto se verrà mai realizzata una Remastered di Alan Wake American Nightmare e perché finora non si è concretizzata: "Ne avevamo discusso quando abbiamo realizzato Alan Wake Remastered, ma la verità è che la base tecnica di American Nightmare era già fortemente diversa da quella dell'originale Alan Wake e dunque avrebbe richiesto un lavoro a parte. All'epoca in ottica business non aveva alcun senso realizzarla", queste le parole del director, che resta vago sulla possibilità che un giorno possa concretizzarsi.

Come si dice in questi casi, comunque, mai dire mai: un giorno sia Alan Wake II fisico che la Remaster di American Nightmare potrebbero divenire realtà. Per ora, però, ai fan non resta che continuare a sperare.