Alan Wake 2: Sam Lake temeva fosse troppo strano, ma un film ha cambiato le cose

Alan Wake 2 è una delle esperienza narrativamente più intriganti pubblicate quest'anno nel panorama videoludico, tuttavia Sam Lake, principale autore della serie, temeva che il titolo risultasse troppo strano e venisse per questo bersagliato di critiche.

I timori iniziali sono però stati stemperati dal successo di un film in particolare, che secondo Sam Lake possiede un'affinità con lo spirito di Alan Wake 2. Parlando al Washington Post, Lake afferma che vedere la reazione positiva del pubblico a Everything Everywhere All At Once, film di fantascienza che racconta le avventure di una donna di mezza età nel multiverso e che ha trionfato agli Oscar del 2022, è stato rassicurante mentre realizzava un progetto che gioca con il concetto di realtà in modi altrettanto particolari. "Eravamo già in una fase avanzata dei lavori, ma questo mi ha dato fiducia nel capire che quello che stavamo facendo, era qualcosa di giusto al momento giusto".

Nello specifico, Lake si riferiva al capacità del film di trascendere le strutture di genere convenzionali, qualcosa che la stessa Remedy ha provato a fare con i suoi giochi, specialmente a partire da Control, pubblicato nel 2019. "Penso che siamo prigionieri di queste idee e abbiamo un forte desiderio di trovare e inventare le risposte. Siamo molto, molto ansiosi di creare regole e leggi e definire le cose", afferma Lake. "Nella narrativa e nell'arte, è importante cercare di uscire da tutto ciò".

Wake, come scrittore, è ossessionato dal genere, come fosse una gabbia da cui cerca costantemente di evadere. "Sento che la visione di Alan Wake a questo riguardo è piuttosto limitata, e questo è uno dei difetti interessanti del nostro personaggio", afferma Lake. "Se giochi ad Alan Wake 2, sicuramente noterai che quando si tratta di storia e di narrazione, non è legato ad un genere".

Per il momento, sembra che le vendite di Alan Wake 2 su console si attestino sotto il milione di unità.