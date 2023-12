Alan Wake 2 tra gli sconti natalizi dell'Epic Games Store? Spunta il rumor

Dallo scorso 11 dicembre è disponibile l'aggiornamento The Final Draft per Alan Wake 2, ma sembra che per l'acclamato survival horror targato Remedy Entertainment le novità non sono finite. A breve infatti potrebbe essere proposto in sconto sull'Epic Games Store in occasione delle festività natalizie.

A rivelarlo è il noto insider Billbil-kun, che in un nuovo post sul sito Dealabs avrebbe anticipato gli "Holiday Sale" dello store digitale di Epic Games, previsti dal 13 dicembre 2023 fino al 10 gennaio 2024 e pronti ad offrire numerosi giochi ad un prezzo più vantaggioso in vista del Natale. Tra questi ci sarebbe proprio Alan Wake 2, che verrebbe proposto a 39,99 euro in edizione standard ed a 55,99 euro in Deluxe Edition.

Ma l'opera Remedy non sarebbe l'unico gioco di primo piano ad essere coinvolto nei saldi natalizi dell'Epic Games Store: Billbil-kun cita anche l'arrivo di sconti per titoli quali EA Sports FC 24, Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora, Hogwarts Legacy, Mortal Kombat 1, The Last of Us Parte I, Star Wars Jedi Survivor e Ratchet & Clank Rift Apart, giusto per fare alcuni nomi. A questo punto non resta che vedere in questi giorni di sconti se Billbil-kun ci ha preso in tutto, a partire proprio dall'ultima avventura con protagonista lo scrittore maledetto di Remedy.

A tal proposito Sam Lake ha raccontato più nel dettaglio le sfide del New Game Plus di Alan Wake 2 The Final Draft, descritte come una parte fondamentale dell'esperienza offerta dal gioco.