Alan Wake 2, che fine ha fatto lo scrittore? Ecco il trailer della Gamescom

Dopo l'annuncio del supporto a DLSS 3.5 per Alan Wake II, è tempo di scoprire cosa ne è stato dello scrittore tormentato protagonista della saga di Remedy Entertainment.

Come promesso da Geoff Keighley e dalla software house europea, Alan Wake II è infatti tornato a mostrarsi in azione in occasione della serata inaugurale della Gamescom 2023. Con il suggestivo trailer che trovate in apertura a questa news, il team di sviluppo ha finalmente svelato quale sarà il destino di Alan Wake all'interno dell'attesissimo sequel.

Dopo gli eventi del primo Alan Wake, l'autore di romanzi si è rifugiato nella scrittura di storie dalle atmosfere horror. Una scelta che a quanto pare si è però ritorta contro lo scrittore, ora preda di un incubo distorto e disturbante. Tracciando un labile confine tra realtà e fantasia, il nuovo trailer di Alan Wake II offre un piccolo assaggio dell'inquietudine che gli appassionati del genere potranno ritrovate all'interno del sequel confezionato da Remedy. Cosa ve ne pare?



In attesa di poter vestire ancora una volta i panni del personaggio ideato da Sam Lake, ricordiamo che il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo 25 ottobre 2023, su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, in seguito a un piccolo rinvio di Alan Wake II.