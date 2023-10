Alan Wake 2: lo scrittore veste Makia con la linea d'abbigliamento streetwear a tema

Mentre Sam Lake descrive la Presenza Oscura di Alan Wake 2 come l'Occhio di Sauron, Remedy festeggia il lancio dell'avventura horror annunciando la collaborazione con la maison finlandese Makia per una linea d'abbigliamento streetwear a tema.

È lo stesso Thomas Puha, responsabile della comunicazione di Remedy Entertainment, a presentarci questa nuova partnership con Makia che consentirà a tutti i fan di testimoniare il proprio entusiasmo per il ritorno di Alan Wake: "Considerato il distintivo stile artistico di Alan Wake 2, desideravo esprimere le stesse sensazioni con i nostri capi d'abbigliamento e alzare l'asticella delle aspettative per questa collezione streetwear ispirata al videogioco".

"Lo spirito ribelle di Makia è perfetto per questa collaborazione", sottolinea Puha prima di complimentarsi con l'azienda finlandese per il lavoro svolto nel cogliere l'essenza a tinte oscure della serie ideata da Sam Lake e trasporla in una collezione di abbigliamento unisex che comprende t-shirt, maglie a maniche lunghe, una giacca coach e felpe con cappuccio.

La Cult Collection Makia x Remedy di Alan Wake 2 è disponibile dal lancio del gioco: trovate tutti i dettagli su modelli, prezzi e spedizioni sul sito ufficiale di Makia, ma prima vi invitiamo a seguirci nel girone dantesco dell'ultima odissea horror di Remedy leggendo la nostra recensione di Alan Wake 2.