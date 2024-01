Alan Wake 2: i segreti della grafica e del comparto artistico svelati da Remedy

Dopo aver cercato di capire se Steam Deck e Xbox Series S sono a prova di futuro con i giochi UE5, il team di Digital Foundry ha pubblicato un video approfondimento sui segreti della grafica e del comparto artistico di Alan Wake 2.

Ad accompagnare le approfondite analisi e considerazioni di DF sulla grafica di Alan Wake 2 troviamo anche un'intervista ad alcuni dei membri di rilievo del team di sviluppo interno a Remedy Entertainment che si è occupato, appunto, della realizzazione degli aspetti prettamente 'tecnologici' del survival horror.

Nell'intervista, e con le analisi sui singoli aspetti trattati da Remedy, i giornalisti di Digital Foundry sviscerano gli aspetti più interessanti del lavoro svolto dalla software house di Espoo per servirsi del Northlight Engine e trasformare Alan Wake 2 in uno dei titoli graficamente più immersivi e realistici.

I temi trattati da DF spaziano dagli shader alla gestione del Ray Tracing, passando per l'ottimizzazione multipiattaforma e le sfide affrontate da Remedy per scalare il titolo su sistemi come Xbox Series S e i PC meno performanti. Molti dei temi discussi da DF e Remedy, come facilmente intuibile, sono di natura strettamente tecnologica e quindi adatti ai soli tech enthusiast e addetti al settore; c'è però un passaggio dell'intervista che merita di essere approfondito ed è quello relativo alle scelte compiute da Remedy nello sviluppo di Alan Wake 2 su PS5 e Xbox Series X|S.

A detta degli esponenti del team interno a Remedy che si è occupato del comparto grafico di Alan Wake 2, la scelta di escludere il Ray Tracing dalle versioni console del survival horror è stata presa sin dalle primissime fasi dello sviluppo in ragione della mole poligonale da gestire, dell'utilizzo esteso dell'illuminazione e degli effetti particellari come parte dell'esperienza ludica e narrativa e, ovviamente, in funzione delle prestazioni da garantire su piattaforme Microsoft e Sony dell'attuale generazione.

Per un ulteriore approfondimento su questo e altri aspetti 'tecno-ludici' trattati nel nuovo video di Digital Foundr, qui trovate il nostro speciale in cui ci chiediamo se Alan Wake 2 sia davvero il gioco con la grafica più avanzata attualmente in commercio.