Alan Wake 2 è sempre più spaventoso: Sam Lake presenta il gameplay!

Era già stato confermato che Alan Wake 2 sarebbe stato al Summer Game Fest, con Sam Lake pronto a mostrarne in maniera più dettagliata il gameplay. Il numero uno di Remedy Entertainment è stato di parola, e sul palcoscenico dell'evento estivo di Geoff Keighley ci ha mostrato in azione l'atteso survival horror.

La sequenza di puro gameplay ha visto come protagonista Saga Anderson, nuovo personaggio giocabile assieme ad Alan Wake: il nuovo episodio della serie si presenta un horror in terza persona sullo stile del predecessore, ma perfezionato e maggiormente al passo con i tempi. Vediamo Saga nei pressi di Cauldron Lake a Bright Falls combattere contro una minacciosa creatura umanoide armata di ascia. Ma l'agente FBI riesce a respingere il nemico, per proseguire così con le sue indagini.

A colpire è la coinvolgente atmosfera, sorretta da un comparto visivo di livello ed una qualità audio di alto profilo che rende il tutto ancora più coinvolgente ed appassionante. Il filmato si conclude ricordandoci che Alan Wake 2 sarà disponibile dal 17 ottobre 2023 su PC via Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. A meno di cambiamenti in futuro, Alan Wake 2 uscirà solo in formato digitale, una scelta presa da Remedy per abbattere i costi e vendere così il gioco ad un prezzo meno caro subito al lancio.