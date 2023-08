Alan Wake 2 sviluppato in 4 anni: ci hanno lavorato circa 130 persone

Anche se Alan Wake 2 ha subito un leggero rinvio, ormai manca poco: il nuovo episodio della serie Remedy Entertainment sbarcherà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il prossimo 27 ottobre, segnando la conclusione di un ciclo di sviluppo andato avanti per una manciata di anni.

Come rivelato da Thomas Puha, responsabile delle comunicazioni di Remedy, Alan Wake II ha richiesto 4 anni di sviluppo allo studio finlandese, coinvolgendo un team composto all'incirca da 130 persone. "Posso dire che in qualche modo stiamo portando a termine questo gioco con circa 130 persone in media per un periodo di 4 anni di sviluppo, e per il livello qualitativo che abbiamo raggiunto è incredibile", afferma Puha sottolineando i grandi sforzi impiegati dalla compagnia per raggiungere gli obiettivi prefissati.

E per evidenziare ulteriormente quanto grande è stato il risultato raggiunto da Remedy, Puha sottolinea che "siamo molto, molto lontani dalle risorse a disposizione dagli studi first party o altre grandi compagnie", ancora più notevole alla luce di quanto il nuovo Alan Wake si ponga come un progetto molto più ambizioso rispetto al predecessore o ad altri giochi Remedy.

Ancora un paio di mesi ed i fan potranno sperimentare con mano quanto messo a punto dall'azienda finlandese. Nel frattempo la nostra anteprima di Alan Wake 2 vi spiega perché siamo davanti ad un incubo ad occhi aperti, nel senso più positivo del termine.