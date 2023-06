Alan Wake 2, gli sviluppatori volevano un titolo più ambizioso e profondo del precedente

Le ultime dichiarazioni dei ragazzi di Remedy Entertainment, rigorosamente riportate dai colleghi di GamesRadar+, ci hanno permesso di farci un'idea più approfondita sulle caratteristiche del nuovissimo Alan Wake 2, in uscita il 17 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X.

A spiegare gli aspetti più importanti di questo nuovo capitolo ci ha pensato Sam Lake, volto noto di Remedy e creative director della serie. Lake ha rivelato che, con Alan Wake 2, gli sviluppatori cercavano una maggiore varietà, poiché sentivano che il gameplay del predecessore fosse troppo ripetitivo e poco stimolante, avendo una maggiore impronta action.

Il team ha quindi virato verso le atmosfere del survival horror, un genere molto più ansiogeno e variegato a livello situazionale, e che ha permesso agli sviluppatori di innovare il gameplay del franchise e offrire più soluzioni ai giocatori:



"Come genere, il survival horror ha meno combattimenti. È meno votato all'azione e ha un'atmosfera più ansiosa, il che significa che le sezioni di combattimento hanno un peso molto più grande. Volevamo una maggiore profondità. Anche la gestione delle risorse e l'aspetto strategico del combattimento derivano dal genere survival horror, quindi si adattano al ritmo più lento. Non si corre semplicemente in avanti circondati da grandi esplosioni, e questo ci ha permesso di ritmare meglio [i combattimenti] con la storia".

Attraverso una storia dai ritmi più lenti, rivela poi il co-director Kyle Rowley, Remedy Entertainment ha potuto porre fortemente l'enfasi sui dettagli, migliorando lo story telling e creando un'esperienza più coesa con una trama molto ambiziosa.

In chiusura, vi ricordiamo che, per qualsiasi ulteriore approfondimento, potete consultare la nostra anteprima di Alan Wake 2.