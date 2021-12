Alan Wake 2 è sempre stato in sviluppo: accessibile anche per chi non ha giocato il primo

I misteri di Bright Falls sono pronti a tornare a palesarsi al pubblico, grazie all'inaspettato annuncio di Alan Wake II, condiviso in occasione dei The Game Awards 2021.

In seguito al reveal, Sam Lake in persona ha voluto spendere alcune parole sulla prossima avventura del noto romanziere. In particolare, l'autore ha svelato di non non aver mai interrotto i lavori sul sequel. Sin dalla realizzazione del primo Alan Wake, Remedy aveva chiara l'intenzione di volerne realizzare un seguito. Per oltre dieci anni, Sam Lake lavora ha dunque continuato a elaborare concept per il gioco, supportato in questa missione da un piccolo team.

Le difficoltà nell'ottenere i fondi necessari per dar vita ad Alan Wake II non ha scoraggiato la software house finlandese, che ora è entusiasta di poter finalmente rendere reale il proprio sogno. Questo nuovo e ambizioso survival horror, conferma Lake, potrà essere giocato anche da coloro che non hanno avuto modo di vivere il primo Alan Wake. Ovviamente, coloro che hanno già esplorato Bright Falls potranno cogliere maggiori retroscena, ma questo non sarà un requisito essenziale per godersi Alan Wake II. Allo stesso modo, anche a fronte dell'ufficializzazione del Remedy Universe, non sarà necessario nemmeno aver giocato Control o altri titoli della software house.



Per gli utenti che desiderano comunque recuperare il capostipite della serie, ricordiamo ad ogni modo che quest'anno è stato pubblicato Alan Wake Remastered.