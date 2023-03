Alan Wake 2, lo sviluppo procede spedito: Remedy rassicura i fan sull'uscita nel 2023

Alan Wake 2 sarà il più grande progetto di Remedy e la software house finlandese lo ribadisce nell'ultimo report finanziario, fornendo delle importanti rassicurazioni sull'attuale stadio di sviluppo dell'avventura thrilling e, di riflesso, sulle sue tempistiche di lancio.

Nella documentazione prodotta da Remedy per illustrare ai propri azionisti i progressi compiuti nello sviluppo dei videogiochi della compagnia, il team di Espoo spiega che i lavori su Alan Wake 2 procedono spediti.

A giudicare da quanto mostrato nell'infografica in calce alla notizia, la commercializzazione del nuovo capitolo dell'odissea a tinte oscure diretta da Sam Lake era e continua ad essere prevista nel 2023, tanto su PC quanto su console PlayStation e Xbox dell'attuale generazione.

Già nell'ottobre dello scorso anno, d'altronde, fu lo stesso Sam Lake a dirsi fiducioso per il lancio nel 2023 di Alan Wake 2, in ragione dell'impegno profuso dal suo team nel concretizzare la visione creativa di questo atteso thriller interattivo con narrazione matura e grafica iperrealistica.

Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori informazioni da parte di Remedy ed Epic, vi lasciamo in compagnia di questo nostro approfondimento con le ipotesi su come sarà il gameplay di Alan Wake 2. Dalle parole pronunciate in questi mesi dai rappresentanti di Remedy sappiamo però che Alan Wake 2 proverà ad "aumentare esponenzialmente il livello di terrore, quindi aspettatevi un'esperienza agghiacciante con elementi familiari propri dell'horror psicologico".