Alan Wake 2 The Final Draft: le sfide del New Game Plus raccontate da Sam Lake

Dalle colonne del PlayStation Blog, Sam Lake di Remedy racconta le sfide creative affrontate per dare forma al New Game Plus di Alan Wake 2 The Final Draft, l'aggiornamento gratuito disponibile da oggi lunedì 11 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

L'esponente di Remedy Entertainment spiega che il percorso di sviluppo intrapreso dal suo team prevedeva sin dal principio la realizzazione del New Game Plus, descrivendo tale modalità come "una parte essenziale dell'esperienza, è un'idea che ci ha sempre accompagnato da quando abbiamo iniziato a lavorare sul gioco e sulla sua storia perché aveva senso sotto molti aspetti".

L'introduzione del New Game Plus, quindi, rappresenta una tappa fondamentale del processo creativo portato avanti da Sam Lake e dal suo team per plasmare la storia di Alan Wake 2, come conferma lo stesso ideatore della serie spiegando come "ci sembrava di avere fra le mani abbastanza materiale da permettere ai giocatori di completare il gioco più volte e far sì che tutti gli aspetti della storia potessero essere assimilati e tutti i collezionabili ritrovati e messi insieme. Il New Game Plus dà una chiara motivazione al giocatore per farlo".

Sam Lake entra poi nel merito dell'impegno profuso da Remedy nell'erigere l'impalcatura ludica del livello di difficoltà Incubo e, nel tornare agli aspetti prettamente narrativi, ricorda che "ci sono alcuni elementi della storia per i quali varrà la pena ripetere l'esperienza di gioco, è una parte della lore e i cambiamenti non sono facili da individuare. Pur ripetendo la storia, capirete di aver fatto dei progressi e lo avvertirete nella narrazione di Alan Wake proprio all'inizio del gioco. Si tratterà di assimilare e percepire questa nuova consapevolezza, per quanto effimera: una promessa. La modalità The Final Draft riguarda sia Initiation che Return e ci guiderà verso ciò che ci aspetta alla fine della spirale".

Prima di lasciarvi ai commenti, e al video di lancio con le nuove immagini condivise da Remedy su The Final Draft e il New Game Plus, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro ultimo speciale dedicato ad Alan Wake 2, è il gioco graficamente più avanzato?