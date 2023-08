Alan Wake 2 tornerà a mostrarsi all'evento principale della Gamescom 2023

La Gamescom 2023 è sempre più vicina e, pertanto, iniziano ad essere svelati i titoli di rilievo che torneranno a mostrarsi durante le varie conferenze estive. Tra questi troviamo anche Alan Wake 2, che sarà tra i protagonisti dell'evento principale della fiera tedesca.

A rivelare questo dettaglio è stato proprio Geoff Keighley, organizzatore e presentatore dell'Opening Night Live 2023. L'attesissimo titolo Remedy si farà vedere proprio in occasione dell'ONL dell'ex giornalista videoludico, che ha quindi deciso di annunciarlo con un post sui suoi canali social ufficiali.

Purtroppo il tweet in questione non include dettagli specifici sul materiale che gli sviluppatori porteranno sul palco della conferenza, ma possiamo ipotizzare si tratti di un nuovo trailer contenente sia sequenze tratte dai filmati d'intermezzo che scene di gameplay. In ogni caso non manca molto per scoprirlo, visto che l'Opening Night Live 2023 di Geof Keiglhey avrà il via il prossimo 22 agosto 2023 alle ore 20:00 del fuso orario italiano.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo gioco presente all'evento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima di Alan Wake 2, titolo che abbiamo visto in quel di Los Angeles durante la Summer of Games.