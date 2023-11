Alan Wake 2: ulteriori aggiustamenti con l'update 1.0.9 per correzioni minori

L'Update 1.0.8 di Alan Wake 2 ha introdotto giusto qualche giorno fa una valanga di migliorie, ma il team di Remedy non si ferma e introduce oggi un'ulteriore Patch, l'Update 1.0.9.

L'aggiornamento riguarda PlayStation 5, Xbox Series e PC. Nel caso della console Microsoft, è stata individuata una soluzione alternativa al problema per cui l'audio si interrompeva in modo intermittente nel prologo, mentre una soluzione completa per il problema è prevista in un prossimo aggiornamento.

Fra le altre due note che si leggono nel sito ufficiale, invece, troviamo un riferimento alla Stanza 665, per la quale è stato ulteriormente risolto un problema che era già stato affrontato con l'aggiornamento procedente, ma non risolto definitivamente.

Gli update precedenti, invece, avevano corretto alcuni bug su Xbox Series, sistemando problematiche legate a grafica e interfaccia utente, e su PlayStation 5 e PC, in cui erano stati rivelati anche errori di localizzazione. Tra le note della patch del 31 ottobre, inoltre, si legge che "Con questo ultimo aggiornamento Xbox, ora c’è parità tra le versioni PC, PS5 e Xbox" (qui potete recuperare i dettagli delle più recenti patch di Alan Wake 2).

Per approfondimenti sul gioco survival horror di Remedy, vi rimandiamo alla nostra recensione di Alan Wake 2, che vi ricordiamo essere uscito il il 27 ottobre 2023 su PC (via Epic Games Store), Xbox Series X/S e PlayStation 5.