Alan Wake 2: l'update 1.0.10 introduce più di 100 miglioramenti su vari aspetti

Continua la scia di aggiornamenti per Alan Wake 2, che dopo Update 1.0.9 di qualche giorno fa, introduce la Patch 1.0.10 e corregge oltre 100 problematiche, alcune delle quali legate specificamente alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Tra gli aggiustamenti più importanti, l'aggiornamento risolve alcuni problemi critici che bloccavano i progressi nella missione "A New Plan" e il comportamento anomalo nell'Espresso Express.

Per quel che riguarda i problemi specificamente legati alle versioni console, su Xbox Series è stato risolto un errore con l'audio mancante o interrotto. Su Playstation 5, invece, è stato risolto un problema per cui l'utilizzo di Share Play, in rari casi, provocava il crash del gioco. Inoltre, sono stati sistemati diversi audio errati che venivano riprodotti verso la fine del gioco.

Tante altre correzioni riguardano poi delle specifiche missioni. A livello complessivo, sono stati affrontati bug di vario genere, errori legati alla localizzazione e un nemico (Taken Driver) è stato ribilanciato per essere più pericoloso.

Sistemato anche il tempo atmosferico, in particolare in riferimento al bug per cui la pioggia penetrava anche all'interno degli edifici. Infine, la patch prevede qualche miglioramento visivo, per esempio nell'intensità degli effetti legati alla salute bassa. Per uno sguardo d'insieme sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Alan Wake 2.