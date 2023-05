Alan Wake 2 uscirà su Xbox Game Pass al lancio oppure no?

Al PlayStation Showcase è stato confermato che Alan Wake II uscirà il 17 ottobre 2023 non solo su PC e PlayStation 5, ma anche su Xbox Series X/S. Sappiamo anche se l'avventura horror di Remedy Entertainment arriverà su Xbox Game Pass già al lancio?

Attualmente la risposta è negativa: non è previsto l'esordio del nuovo Alan Wake anche sul servizio in abbonamento di Microsoft, dunque il prossimo 17 ottobre il gioco sarà disponibile per il download soltanto a pagamento (ecco perché Alan Wake 2 uscirà soltanto in formato digitale). Lo stesso discorso chiaramente vale anche per il servizio PlayStation Plus offerto da Sony, che non metterà a disposizione l'opera targata Remedy Entertainment nei suoi tier più onerosi.

Non è comunque da escludere a priori che in futuro il gioco possa comunque sbarcare all'interno del servizio Xbox, ed in tal senso i possessori della console verdecrociata sperano che gli indizi dati da Phil Spencer su un possibile Alan Wake 2 su Game Pass si rivelino reali: le mensole del numero uno di Xbox sono solite contenere criptici messaggi subliminali sui piani futuri per il marchio Xbox e, nel corso di un'intervista video risalente a febbraio 2023, sugli scaffali di Spencer era visibile una Xbox 360 speciale a tema Alan Wake. Che possano esserci novità in tal senso all'Xbox Showcase di giugno 2023?

Possibilità a parte, per ora l'unica certezza è che Alan Wake II non arriverà in nessun servizio al lancio, e dovrà dunque essere regolarmente acquistato per giocarci.